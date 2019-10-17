نتنياهو عرض حكومة طوارئ أمنية و غانتس يرفض المقترح

رفض بيني غانتس، رئيس حزب "كاحول لافان" اقتراح رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بشان تشكيل حكومة وحدة، وصفها الأخير بأنها "حكومة طوارئ أمنية".

وكتب غانتس في حسابه في "تويتر" عصر اليوم، الخميس، إنه "تلقيت اليوم اقتراحا لا يمكن ألا أرفضه".

وأضاف غانتس أنه "سننتظر حتى الحصول على التفويض من الرئيس ونبدأ مفاوضات جدية من أجل تشكيل حكومة وحدة ليبرالية تقود إلى التغيير وتعيد الأمل إلى مواطني إسرائيل".

وقالت كتلة "كاحول لافان" إن "أداء رئيس الحكومة المنتهية ولايته، خلال الفترة الأخيرة أيضا، يدل على أن الوحدة ليست طريقه وإنما (هو يريد) الحصانة" من المحاكمة.

وكان نتنياهو قد قال خلال إحاطة لرؤساء قسم من كتل اليمين، في وقت سابق من اليوم، إنه اقترح على غانتس تشكيل حكومة وحدة، وصفها بأنها ستكون "حكومة طوارئ أمنية".