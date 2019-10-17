غانتس يرفض مقترحاً من نتنياهو

رفض رئيس حزب أزرق أبيض الجنرال بيني غانتس اليوم الخميس اقتراح بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة، بتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة (حكومة طوارئ أمنية).

وصرح غانتس عبر حسابه على موقع "تويتر": "رفضت اقتراحا من نتنياهو بتشكيل حكومة وطنية موسعة، وأنتظر حتى الحصول على التفويض من الرئيس ونبدأ مفاوضات جدية من أجل تشكيل حكومة وحدة ليبرالية من شأنها أن تؤدي إلى التغيير واستعادة الأمل للإسرائيليين".

يشار إلى أن تشكيل الحكومة الاسرائيلية بحاجة إلى اختراق في توافق الاحزاب الاسرائيلية المتمترسة في مواقفها ضد نتنياهو من أجل عدم اللجوء لانتخابات ثالثة.