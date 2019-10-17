قطعان المستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

اقتحم مئات المستوطنين ، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة "عيد العُرْش" اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان لها، إن "1167 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلية". وذكرت دائرة الأوقاف أن 906 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، الأربعاء.

وسبق أن دعت جماعات يهودية متشددة إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة "عيد العُرْش" اليهودي، الذي بدأ الاثنين ويستمر أسبوعا.

وتسمح شرطة الاحتلال الإسرائيلية بالاقتحامات جميع أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت.

وتطالب "أوقاف" القدس ، التابعة إداريا للأردن، المسؤولة عن تسيير شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، دون أي استجابة من السلطات.