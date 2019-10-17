حماس تتضامن مع لبنان بعد اجتياح الحرائق لمناطق واسعة

أرسل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، رسالة تضامن ومواساة إلى الرئيس اللبناني، ميشال عون، بعد اجتياح حرائق ضخمة مناطق واسعة في جبل لبنان.

وقال هنية في رسالته اليوم الخميس وزعها المكتب الإعلامي للحركة: "قد تابعنا في حركة حماس بكل ألم وحزن تعرض عدد من المواطنين في الجمهورية اللبنانية للإصابات والجروح، نتيجة الحرائق التي اجتاحت بعض المناطق والبلدات، وما خلفته من تدمير للمرافق العامة والممتلكات".

كما أرسل هنية رسالة أيضا لرئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، معرباً فيها عن "خالص المواساة للشعب اللبناني الشقيق، وأسر وعائلات المصابين والجرحى، وعن عميق التضامن مع لبنان الشقيق رئيسا وحكومة وشعبا".

واندلع أكثر من مئة حريق جراء ارتفاع درجات الحرارة بمختلف مناطق لبنان.

وذكرت السلطات أن حريقاً كبيراً اندلع في بلدة المشرف بجبل لبنان، وانتشر بسرعة كبيرة بفعل الرياح، ما تسبب بتهديد المنازل والمدارس. واستدعى ذلك تدخل 15 فريقا من الدفاع المدني.