تزامناً مع اجتماع اردوغان وبينس .. واشنطن تهدد تركيا

هددت واشنطن بتوسيع العقوبات ضد تركيا، في تهديد موجه تزامنا مع لقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، حول سوريا.

وقال مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية، لاري كودلو، في تصريح لقناة "CNBC" الأمريكية، اليوم الخميس: "سنقوم باستخدام العقوبات، ويمكننا اللجوء إلى مزيد من العقوبات لإبقاء تركيا داخل الحدود".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد نظيره التركي رجب طيب أردوغان بعقوبات وصفها بالمدمرة.

ويأتي هذا التهديد بعد دقائق من انطلاق لقاء بين أردوغان ونائب الرئيس الأمريكي في أنقرة، بشأن العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية شمال شرق سوريا ضد المسلحين الأكراد، المتحالفين مع الولايات المتحدة.