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الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيرة على السلك الشائك مع غزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة
  • 15:13 - 17 أكتوبر 2019
جيش الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيرة جيش الاحتلال يزعم إسقاط طائرة مسيرة
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زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة مسيرة قرب السلك الشائك مع قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن جيشه عثر على طائرة مسيرة في منطقة السياج الأمني جنوب قطاع غزة" مضيفًا بأنه تم إسقاط الطائرة من قبل قواته.

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