خبير "إسرائيلي" يكشف خبايا المطبع السعودي محمد سعود

قال خبير "إسرائيلي" في مجال السايبر، "إن المدون السعودي محمد سعود، يعمل لصالح المخابرات السعودية.

وأوضح الخبير لقناة كان العبرية، بأن المدون سعود الشهير لدعمه وتأييده لإسرائيل، استغلته المخابرات السعودية عن طريق ميوله الجنسية، وحثته على تأييد إسرائيل وزيارة نتنياهو في تل ابيب.

ووفقًا لقناة كان، بأن المدون يعمل تحت الابتزاز لمصلحة المخابرات السعودية، في تأييد موقفه الداعم للاحتلال.

ونفى السعود تلك الاتهامات في مقابلة مع القناة ذاتها، مبينًا بانه سلوكه الداعم للاحتلال جاء من منطلق قناعته الشخصية، وليس بضغطٍ من أحد.

ودافعت مجموعة من الإسرائيليين عن المطبع السعودي، ودحض جميع الاتهامات ضده، بحسب قناة كان.

وكان سعود، قد زار المسجد الأقصى، ما أثار استفزاز المقدسين، وقاموا بطرده من المكان وسط البزاق وتوجيه له عبارات خائنة.

وزار المطبع سعود فلسطين المحتلة في شهر يوليو/تموز الماضي، والتقى خلالها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو وعددا من ممثلي اليمين المتطرف في الكنيست.