الرئيس عباس يعقد اتفاق مع السعودية لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة

أكدت وكالة الانباء السعودية اليوم الخميس، بأن رئيس السلطة محمود عباس اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال (سعودي فلسطيني).

ووفقاً للوكالة، أوضحت بأن الاتفاق جرى خلال اجتماعهما في العاصمة السعودية الرياض، أمس.

وأطلع عباس ولي العهد السعودي، على آخر المستجدات السياسية في فلسطين، وابراز انتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" البشعة بحق شعبنا ومقدساته.

وغادر الرئيس عباس المملكة العربية السعودية اليوم، بعد زيارة رسمية ستمرت ليومين.

يُشار إلى أن الرئيس عباس وصل المملكة العربية السعودية يوم أول أمس، لبحث التعاون المشترك ولتعزيز القضايا بين البلدين.