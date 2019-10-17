إصابة مواطنين برصاص الاحتلال خلال تفريقه مسيرة منددة بالاستيطان في الضفة

أصيب عشرات المواطنين اليوم الخميس، بجراح وحالات اختناق، خلال تفريق قوات الاحتلال الإسرائيلي، مئات الفلسطينيين المحتجين على إقامة بؤرة استيطانية، بالقرب من بلدة ترمسعيا، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر طبية محلية أنها عالجت 6 مصابين بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وقال شهود عيان، إن مئات المواطنين شاركوا في مسيرة دعت لها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، انطلقت من وسط بلدة ترمسعيا شمالي رام الله، تجاه أراضي يهددها الاستيطان لبناء بؤرة استيطانية جديدة.

وأضاف الشهود، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين، ومنعهم من الوصول لأراضيهم.

ولفت الشهود إلى عدد من المستوطنين هاجموا بعض المشاركين في المسيرة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.