رسالة ترامب استفزت أردوغان فألقى بها في المهملات

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة نظيره الأمريكي دونالد ترامب القاسية وألقى بها في سلة المهملات.

وذكرت قناة بي بي سي أن الرئيس أردوغان ألقى برسالة ترامب إلى سلة المهملات"، ورفض أردوغان اللغة المستخدمة في الرسالة.

وتم الكشف عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعث برسالة رسمية إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 9 أكتوبر ، قبل إعلان انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة وقبل الغزو التركي لسوريا. ووفقاً للتقرير البريطانية فإن رسالة ترامب بعيدة عن لغة التخاطب بين الزعماء.

وكشف البيت الأبيض نص الرسالة التي بعث بها ترامب لنظيره التركي، قبل بدء الهجوم التركي على سوريا، جاء فيها قوله له: "لا تكن متصلبا.. لا تكن أحمق".

وحسب البيت الأبيض يعود تاريخ هذه الرسالة إلى التاسع من أكتوبر ضمن محاولات الرئيس الأمريكي لاحتواء الخسائر السياسية التي تسبب فيها قراره بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا مما مهد الطريق أمام هجوم تركيا على حلفاء واشنطن في تلك المنطقة.

وهدد ترامب، مساء أمس الأربعاء، بفرض عقوبات تدميرية على تركيا إذا لم ينجح اللقاء المرتقب بين أردوغان، ونائبه مايك بنس، في أنقرة.