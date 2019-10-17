غزة تُحيي لعبة "الاسكواش" المنقرضة منذ منتصف القرن الماضي

"أصوات صفير الاقدام تسيطر على الأجواء، يقطعها صوت لضربات كرة صغيرة في الحائط، وأخرى لصيحات اللاعبين، يكثر صدى الصوت عند هدوء الضربات المتتالية، بوابتها من الزجاج يحيطها جدران ملونة بخيوط بيضاء وزرقاء وواجهتها صفراء اللون" هذا مشهد لأول مرة تراه في قطاع غزة منذ عشرات السنين، وهو عبارة عن ملعب صغير للعبة تسمى "الاسكواش".

"الاسكواش" عبارة عن لعبة تُضرب فيها كرة مطاطية بمضرب فترتد عن جدار، وهي تمارس في ملعب مغلق من أربع حوائط، يلعبها لاعبان، ويستخدم كل لاعب مضربا مشدودا مصنوعا من نسيج خاص، أما الكرة فتصنع من المطاط، وهي مجوفة من الداخل.

وتستلزم هذه اللعبة جهدا كبيرًا ومهارة فائقة لصد الكرة المندفعة بقوة، وعلى كل لاعب أن يلحق بالكرة المقذوفة بعد ارتدادها عن أي حائط من الأربع جهات بشرط عدم ارتدادها مرتين.

إدارة نادي تشامبيونز في مدينة غزة افتتحت أول ملعبين "اسكواش" في القطاع يوم 6 من شهر أكتوبر، على أن تقام بطولة جديدة خلال الأيام القادمة بين عدد من اللاعبين المحترفين.

لعبة "الاسكواش" كانت موجودة منذ الحكم المصري في قطاع غزة عام (1955حتى 1967) فكان هناك ملعبين أحدهما في القصر الحاكم والاخر في السرايا وتوقفت بشكل نهائي مع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية كافة وفقًا لنائب رئيس اتحاد الاسكواش حسيب الراعي.

بعد وصول السلطة لإدارة قطاع غزة عام 1993 حاول الاتحاد الفلسطيني للرياضة احياء اللعبة من جديد وقد تم عقد موائمة للمباريات مع دولة الامارات العربية المتحدة عام 2000 التي الغيت بعد انتفاضة الأقصى.

وظلت لعبة "الاسكواش" تراود أعضاء اتحاد الاسكواش الفلسطيني لإحياء اللعبة من جديد كونها أحد أشهر العاب كرة المضرب الزوجية في جمهورية مصر العربية لما تتمتع به من مهارات عالية وذكاء اللاعبين وسرعة بديهة لتحقيق الفوز.

حاول اتحاد الاسكواش احياء اللعبة إلا أن الحصار الإسرائيلي كان يمنع إدخال المعدات اللازمة لهذه المباراة كما يمنع خروج اللاعبين للمشاركة في مسابقات عربية ودولية.

حسب الراعي نائب رئيس اتحاد الاسكواش عبر عن سعادته لافتتاح الملعبين وقال "هذا عمل عظيم ومميز، فهو الأول من نوعه بعد أن كان منقرضًا".

وأضاف الراعي لـ"فلسطين اليوم الإخبارية": "خلال زيارة رسمية بجمهورية مصر العربية لمقابلة ودية لرؤساء الاتحاد الثلاث الريشة والتنس والاسكواش وبعد مناقشة دارت بينهم، أعلن كل منهما استعدادهم التام لتقديم المساعدات لهذه الألعاب الثلاث في قطاع غزة".

ولفت إلى أن رؤساء الاتحادات الثلاث اتفقوا بشكل رسمي لتلبية كل ما تحتاج اللعبة من تدريبات، كما أن تم إعداد قوائم لاعبي فلسطين وتسليمهم للاتحاد، مشيرًا إلى أن اتحاد الاسكواش في فلسطين ينتظر الردود منهم لتنفيذ هذه التدريبات لتقوية قدرات ومهارات اللاعبين في هذه الألعاب".

وكشف حسب عن نية الاتحاد تنفيذ بطولة بين اللاعبين الفلسطينيين وسيعلن عن جدول البطولة قريبًا.

وللعبة الاسكواش قواعد متعددة تصل إلى 17 قاعدة سنذكر أهم هذه القواعد:

"تقام أي مباراة بين لاعبين في ملعب قانوني ذات مواصفات معينة، محددة بواسطة الاتحاد العالمي للاسكواش، يقود المباراة حكم ومسجل معتمدين، يستخدم كلا اللاعبين مضرب ذو مواصفات خاصة بلعبة الاسكواش" "كرات الاسكواش تكون ذات مواصفات قانونية معتمدة". "تقام المباراة من ثلاثة أو خمسة أشواط حسب لوائح البطولة المعنية، يحسب الشوط الواحد من إحدى عشرة نقطة والذي يحصل عليها أولا يكون هو الفائز في هذا الشوط، إذا تعادل اللاعبان بعشرة نقاط لكل منهما تضاف نقطتين ليكون الفائز في هذا الشوط الذي يحصل على اثنتي عشرة نقطة أولا، بعد تعادل اللاعبين في النقطة العاشرة يستمر احتساب النقاط إلى ما لانهاية حتى يفوز احد اللاعبين بفرق نقطتين، يستخدم نفس الأسلوب في جميع الأشواط". "يعتبر إرجاع الكرة صحيحا في حالة ارتطامها بالجدار الأمامي وبالمنطقة المحددة بين أعلى الخط العلوي للوحة الرنانة والخط العلوي على أن لا ترتطم غير مرة واحدة بأرضية الملعب قبل ضربها، ولا أن تلمس الخصم أو أي شيء يلبسه أو يحمله وعند ردها من الخصم يجب أن تذهب إلى نفس المنطقة في الحائط الأمامي، لا تحتسب إعادة الكرة صحيحة إذا لامست اللوحة السفلية قبل أو بعد وصولها إلى الحائط الأمامي، أو إذا لم يكن المضرب في يد اللاعب عند ضرب الكرة، عدم خروج الكرة حدود الملعب".







