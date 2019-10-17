فحص كوبونات الوكالة 2019 برقم الدفتر

أعلنت الأونروا عن وجود رابط للتحقق والاستفسار عن تاريخ تسليم المساعدات الغذائية "كابونة الأونروا" لأصحاب البطاقات الصفراء والبيضاء للدورة الجديدة لعام 2019.

كما دعت الأونروا جميع المستفيدين من هذه المساعدات الغذائية إلى التحقق مباشرة من تاريخ استلام إيصالهم إلكترونيًا عبر الإنترنت، عن طريق إدخال رقم التسجيل، ثم معرفة تاريخ استلام الدورة الجديدة.

كما دعت الأونروا جميع المستفيدين الذين يرغبون في استلام القسيمة إلى إحضار المعلومات التالية في يوم استلام القسيمة:

1. تاريخ الكابونة 2. نوع الكابينة 3. رقم الكتاب 4. رقم الصفحة.

تجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي من إطلاق الرابط هو تقليل الازدحام أثناء تسليم سيارات الأجرة إلى المستفيدين، سواء كانت بطاقات صفراء أو بيضاء، مع ملاحظة أن خدمة فحص الكابينة غير متوفرة في مراكز التوزيع.

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) هي وكالة إغاثة وتنمية بشرية تعمل على توفير الدعم والحماية والدعوة لصالح 4.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة ، حتى يتم حل معاناتهم.

أكبر الجهات المانحة للأونروا هي الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والسويد ودول أخرى مثل دول الخليج والدول الاسكندنافية واليابان وكندا.

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