قرار تأجل كلاسيكو برشلونة والريال قريب وموعد جديد للمواجهة

بات قرار تأجل "كلاسيكو اسبانيا" بين برشلونة وريال مدريد قريباً في ظل الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كتالونيا، ومن المقرر أن تقام المباراة في 26 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن كل المحاولات لإقامة المباراة في موعدها على ملعب "الكامب نو"، فشلت سواء من رابطة الليجا أو اتحاد الكرة أو الحكومة الإسبانية.

وتقدمت رابطة الليجا بطلب للاتحاد الإسباني، بشأن اقامة المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو، بدلًا من الكامب نو، لكن المقترح قوبل برفض برشلونة وريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إقامة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر/كانون أول المقبل، يعد الخيار الأفضل في التوقيت الحالي.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا اليوم لم تطلبه رابطة الليجا، لكنه الموعد المناسب لجميع الأطراف، رغم وجود تضارب مع مباريات كأس الملك، وإن كان الأقرب عدم مشاركة الريال وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا في هذا الدور بسبب الارتباط بكأس السوبر الإسباني في يناير/كانون ثان المقبل.

وبات القرار في يد لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني، حيث من المقرر أن يتم التصويت عليه الإثنين المقبل.