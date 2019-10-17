فحص تصاريح 2019 البحث عن عمل والتجارة الدفعة الجديدة

أكدت الارتباط الفلسطيني لطولكرم أنه بسبب الإغلاقات والعطلات الإسرائيلية، فقد تقرر تأجيل إصدار دفعة الأحد 29/9/2019، لتكون سارية من يوم الأحد الموافق 27/10/2019.

يشار إلى أنه لم يتم إصدار تصاريح جديدة حتى الآن، حيث أفاد الارتباط الفلسطيني بأن استقبال البحث عن عمل توقف حتى 20/10/2019.

وتصدر الإدارة المدنية من خلال موقعها على الإنترنت تصاريح دورية للفلسطينيين الراغبين في دخول الأراضي المحتلة "إسرائيل" إما للعمل أو للعلاج.

وتسمح الإدارة المدنية لجميع الراغبين في الاستفسار عن تصاريح الدخول إلى إسرائيل للعمل أو التجارة أو حتى العلاج عن طريق الوصول إلى موقعها على الإنترنت، والاستعلام عن التصاريح الفعالة وأوقات انتهاء الصلاحية.

وبشأن المطلوب لتقديم تصاريح جديدة للتجار، قال صالح الزق وكيل هيئة الشؤون المدنية في وقت سابق، "إن المطلوب هو سجل تجاري ودعوة من الشركة بشأن البضاعة ويتم فحص الأوراق وارسالها للجانب الإسرائيلي ورفع المعاملات للارتباط "الإسرائيلي"، ولابد أن يحصل على موافقة "إسرائيل" للحصول على تصريح لـ 6 شهور على أن يجدد تلقائياً ما بعد ذلك، مشيراً الى ان المدة قد تستغرق من 2-3 شهور".

يذكر أن الأعداد زادت بداية 2018 وخاصة بعد الاتفاق على زيادة عدد التصاريح لتصل ل5000 تصريح ، حيث بلغت اعداد التصاريح التي صدرت منذ بداية 2019 ل4500، إضافة الي وجود 2000 طلب جديد قيد الدراسة.

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