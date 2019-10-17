فيديو.. فتاة منقبة تشتكي من مضايقات في موسم الرياض وتركي آل الشيخ يرد

اشتكت فتاة سعودية منقبة من المضايقات التي تعرضت لها في موسم الرياض أثناء عملها كمنظمة في أحد المطاعم، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته على موقع سناب شات وتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الفتاة أنها تعرضت لمضايقات من مسؤول المطعم خاصة بعد مطالبته لها بخلع نقابها أثناء تقديم الزبائن إلا أنها رفضت ذلك، الأمر الذي دفع مسؤول المطعم لرفض عملها.

مقطع الفيديو نشره رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ وعلق عليه بالقول: ""حالاً سيتم فتح تحقيق في موضوع وسيحاسب المسؤول".

وقالت الفتاة السعودية في مقطع الفيديو: "السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير، معكم ريم الحازمي من موسم الرياض وبالتحديد من المربع، المفروض أن أكون منظمة في هذا الموسم وفعلا اتصلوا علي الشركة وجيت للتنظيم ولكن للأسف بعض الشخصيات الي تحتقر أو ما تبي الناس المنقبات فهم يسون أشياء كثيرة قاعدة تضايقنا في هذا المكان.."

وتابعت الحازمي قائلة: "أنا أمس كنت واقفة على رجلي والحمد لله من الزوار ومن الإدارة في الشركة ألي أنا معهم منظمة ما حد اشتكى مني بالعكس كانوا يثنون علي وكانوا واقفين معي كلهم لكن للأسف بعض الشخصيات وأحددهم بالتحديد الي هو مدير الي ما انا قادر اوصله أو اتحدث معه رافض اليوم ومانعني منعا تاما اني انا اشتغل عند أي مطعم بحكم أني انا لابسة نقاب يعني لازم أكون شايلة النقاب لأن هو يبي يستعرض فيني وأنا هذا الشيء لا أرضاه وهذه الرسالة أتمنى أنها توصل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ وتوصل للشعب كلهم.."

موسم الرياض هو عبارة عن فعاليات كبيرة تستمر لمدة 70 يومًا وستنطلق في أكثر من 12 مدينة سعودية وسيتم احياء مئات الآلاف من الفعاليات المختلفة سواء طعام أو مسابقات أو ترفيه أو مسرحيات أو غناء أو ثقافة أو برامج تكنولوجية وغيرها الكثير.