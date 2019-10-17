زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين شمال غزة

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو اضرار.

ووفقًا للجان الصيادين في قطاع غزة فإن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين على بعد 3 أميال وذلك في بحر منطقة السودانية شمال القطاع، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

وتستهدف زوارق الاحتلال الإسرائيلي الصيادين بشكل يومي مما قد يوقع أضرارًا جسيمة في مركبات الصيد وفي كثير من الأحيان يتم اعتقال الصيادين وسحب المركبة إلى شاطئ مدينة عسقلان المحتلة.