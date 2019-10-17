6 أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام والقيادي قعدان يبعث برسالة لعائلته

يواصل ستة أسرى, بينهم القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ طارق قعدان , إضرابهم المفتوح عن الطعام, وسط ظروف صحية خطيرة واعتقالية سيئة للغاية ، احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

وكان الأسير طارق قعدان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعث برسالة لعائلته عبر محاميه مساء أمس الأربعاء، أكد فيها أنه بخير وقوي ومتماسك وصخرة صماء، وأنه لا يجري أي مفاوضات مع الاحتلال ولا فحوصات طبية، ومتوقف عن الحديث معهم لغاية المحكمة القادمة.

إليكم نص الرسالة:

"الاخت الحبيبة والغالية ونور العين وتوأم القلب وشريكه الروح وقسيمه الهم الاخت الغالية أم النور أسعد الله اوقاتك بكل الخير والحب والصبر ورباطه الجأش واليقين الكبير بالله تعالى.

لا تقلقي يا اختي ولا تنزعجي ولا تقنطي من روح الله ولا تيأسي ولا تملي, أنا بخير, أنا قوي, انا متماسك, انا جبار بإذن الله, انا صخره صماء, انا جبل اشم, انا بحر من صبر, انا تشهد لي الايام وتبرهن السنوات انني قلب قد من صوان .. لا استطيع التظاهر بالتعب وما زلت اعيش باستراتيجية لم يروني مهزوما, لم يروني على كرسي متحرك.

العيش في الرملة أفضل من أي مستشفى مدني مربط اليدين والرجلين من خلاف, انا لا اجري أي مفاوضات الان ولا اي حديث ولا اجري اي فحوص ومتوقف عن الحديث معهم وان شاء الله المحكمة القادمة سيكون الرد بإذن الله سبحانه وتعالى ولرما بقي ادران من ذنوب يريد الله ان يسقطها ويجليني منها, المهم ان لا تفقدوا الامل بالله واسلمي لأخيك".

وعن باقي الاسرى المضربين يدخل الأسير أحمد عبد الكريم غنام (42 عام)، من دورا جنوب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم (96) على التوالي.

الأسير إسماعيل علي (30 عاما) من قرية أبو ديس شرق القدس، المستمر في الإضراب عن الطعام منذ (86) يوماً.

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ طارق قعدان (46 عاما) من بلدة عرابة جنوب جنين، المستمر في إضرابه منذ (79) يومًا.

الأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله المضرب عن الطعام لليوم (26) على التوالي.

الأسير مصعب توفيق الهندي (28 عاما) من قرية تل قضاء نابلس الذي يواصل الإضراب لليوم (24) على التوالي.

الأسيرة هبة أحمد عبد الباقي اللبدي (24 عاما)، تواصل الاضراب لليوم (24) على التوالي.