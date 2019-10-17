بعد تأجيل مباراة الأهلي ضد الزمالك فوضى وتهديدات بالانسحاب من الدوري

لا تزال ردود الفعل الغاضبة لكافة الأندية المصرية لكرة القدم تنهال ضد الاتحاد المصري الذي قرر تأجيل مباراة الأهلي ضد الزمالك من الأسبوع الرابع واستبدالها بمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب ضمن الأسبوع الخامس من الدوري المصري لكرة القدم بحجة تلقيه تعليمات أمنية.

حيث هاجمت 6 أندية مصرية اتحاد الكرة المصري وهددته بإحداث الفوضى في الدوري في حال استمر التلاعب في جدول المباريات لصالح الأندية الكبيرة الأهلي والزمالك على حساب الأندية الصغيرة.

رئيس الزمالك مرتضى منصول هاجم رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري حسام الزناتي حيث قال: "هناك تصميم من الزناتي على إرهاق الزمالك قبل مباراة جينيراسيون، وذلك بعد تأجيل مباراة الأهلي ضد الزمالك، ووضع مباراة المقاولون لكي يتعرض الزمالك للإجهاد والإصابات".

ووجه مرتضى منصور تساؤلًا للزناتي قائلًا: "من سمح لك بوضع مباراة أخرى بدلاً من الأهلي في نفس الموعد؟، ولماذا لم تضع مباراة للأهلي أمام الجونة في نفس التوقيت؟ هل كل هذا لأنك عملت من قبل مع نادر شوقي؟".

من جهته عبر عضو إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة محمد عادل عن غضبه الشديد لقرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الاهلي ضد الزمالك بشأن تبديل مباراة فريقه أمام أسوان المقرر له يوم الجمعة ليواجه الزمالك يوم السبت.

وقال محمد عادل: "سنصعد الأمر إذا واجهنا الزمالك، نطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة والظلم بين الأندية".

نادي سموحة أيضأ هاجم قرار اتحاد الكرة بشأن تأجيل القمة ليخرج رئيسه محمد فرج عامر مطالبًا "الجبلاية" بتأجيل مباراة فريقه أمام بيراميدز، معللًا السبب بالقول: "طالما هناك تأجيل لمباراة الأهلي والزمالك، يجب أن يتم تأجيل المباريات الأخرى في نفس الجولة عملا بمبدأ تكافؤ الفرص".

وأضاف "سموحة كان يمتلك 7 لاعبين من المنتخبات المختلفة، سواء في مصر أو أفريقيا، ولدينا لاعب تعرض لإصابة قوية وهو فوزي الحناوي، بجانب من يعاني من الاجهاد والشد العضلي، وبالتالي لا يوجد عدالة في الدوري، من المفترض أن يقوم الدوري على العدالة، نحترم الأمن وقرار تأجيل القمة، لكن يجب أن يتم منحنا أيضا فرصة مثل الأهلي والزمالك".

وفي ذات السياق طالب مسؤول الشركة التي تدير نادي الجونة نادر شوقي بتأجيل مباراتين لفريقه أمام نادي مصر بعد تأجيل القمة، وقال: "يجب على اتحاد الكرة أن يقوم بتأجيل مباراة فريقي أمام نادي مصر والمقرر لها يوم 17 من الشهر الجاري خاصة وأن لدي لاعبين في المنتخب الأولمبي".

كما طالب بتأجيل مباراة الجونة أمام النادي الأهلي والمقرر لها يوم 23 من الشهر الجاري إذا ما قرر اتحاد الكرة تأجيل القمة، لن يكون من العدل أن يحصل الأهلي على كل هذه الراحة قبل مواجهتي.

أما المدير الفني للفريق الجانوبي مجدي عبد العاطي نتقد قرار اتحاد الكرة وقال: "ما يحدث هو منتهى التخبط، -محدش فاهم حاجة خالص-، لدي مشكلة كبيرة وهي أن اللاعبين يتواجدون في أسوان وبعيدون عن ذويهم لفترات طويلة"، وأوضح أنه لو علم بتأجيل لقاء المقاولون لمنح اللاعبين اجازة وهو ما يؤثر بالإيجاب عليهم، لكن الآن سأخوض لقاء انبي وبعده بأيام لدينا لقاء آخر، وبالتالي لا اجازات للاعبين".

في المقابل، حذر نادي مصر المقاصة من حدوث فوضى بالدوري بعد قرار التأجيل، حيث أصدر النادي الفيومي بيانًا رسميًا تعقيبًا على قرار اتحاد الكرة، حيث طالب المدير الفني لمصر المقاصة أحمد حسام "ميدو" بضرورة تطبيق العدل بين الأندية وعدم الكيل بمكيالين.