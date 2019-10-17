عناوين الصحف السعودية اليومية اليوم الخميس

أبرزت عناوين الصحف السعودية اليوم الخميس، عدة مواضيع هامة، كانت أبرزها زيارة رئيس السلطة محمود عباس للملكة، وحادث وفاة المعتمرين على طريق السعودية.

وفيما يلي عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الخميس، التي ركزت على آخر الأخبار السياسية والمحلية والاقتصادية التي تهم المواطن السعودي والعربي داخل وخارج السعودية.

الشرق الأوسط

عباس {المرشح الوحيد} لحركة «فتح»

خادم الحرمين يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في دولة مستقلة عاصمتها القدس

الأغلبية الساحقة للنواب الأميركي تندد بانسحاب ترمب من سوريا

العملية العسكرية التركية تعقّد خيارات النازحين السوريين

عكاظ

العلاقات السعودية - الروسية.. أسس ومبادئ ثابتة

خادم الحرمين: نقف دائما مع فلسطين وحقوق شعبها في دولته المستقلة

لجنة شورية: أبقوا «رسوم المرافقين» عند نفس مستوياتها للعام 2019

«الشرعية»: لا موعد لتوقيع «اتفاق جدة»

إمارة جازان لـ«الأمانة»: مقصرون.. نفذوا الأوامر السامية

«الأمان الأسري» لـ عكاظ: ثلث طلاب «التعليم» يتعرضون للتنمر!

«الاستئناف» تؤيد عقوبة حارقي سيارة سلمى

أردوغان المتناقض.. أقوال معسولة.. وأفعال قذرة

«رأس العين» تستعصي على تركيا.. ودمشق تلوح بـ«صدام»

الدمام: 1079 فرصة وظيفية بـ «وظائف 2019»

زيادة الأجانب.. نعمة أم نقمة

بعد ارتفاع المطالب.. مصادر «عكاظ»: اعتماد مدرسة قيادة للسيدات في العاصمة المقدسة

القتل تعزيراً لمواطن قتل أُختيه "نحراً"

اقتراح جديد بشأن رسوم المرافقين

الرياض

خادم الحرمين يستعرض وعباس المستجدات

شوريّون يطالبون بإيقاف رسوم العمالة الوافدة خمس سنوات

مواسم السعودية تفتح آفاق الاستثمار الدائم في مجالي السياحة والترفيه

ترمب لأردوغان : لا تكن أحمقاً

أمير المدينة يوجه ⁩بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصابين في حادث المعتمرين