مسيرة بوليفارد أبرز فعاليات اليوم السادس من موسم الرياض

من المقرر أن تنطلق اليوم الخميس، فعاليات اليوم السادس من موسم الرياض السعودي ومن أبرز فعاليات اليوم (الرياض بوليفارد) وهي عبارة عن تسير أكبر مسيرة استعراضية في المملكة العربية السعودية.

ويقود هذه المسيرة الاستعراضية (الرياض بوليفارد) أكثر من 1.500 شخص وجميعهم متنكرين بأزياء مختلفة، كما ستنظم فعاليات مختلفة ومن بينها تنظيم عرض دبابات هارلي والألعاب النارية، إضافة إلى فعالية "النافورة الراقصة"، التي تقدم عروضا على أنغام الموسيقى تجتمع فيها العروض المائية وثلاثية الأبعاد، التي تضمن للزائرين الحصول على تجربة مدهشة.

وفي "لونا سينما"، سيعيش الزوار تجربة مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق، تحت سماء مزينة بالنجوم، حيث التجربة الفريدة بشاشات عرض ضخمة وجلسات مفتوحة وأفلام جديدة وحصرية.

كما يتميز موسم الرياض هذا العام بنقل الأجواء المصرية إلى الرياض تحت اسم "ليالي المحروسة" والتي تنقل الزائر إلى أم الدنيا مصر بفنها الشعبي مع عبدالباسط حمودة، مصطفى حجاج، ومحمود الليثي، ولذة أكلها من الكشري إلى الملوخية والحمام المحشي.

ولعشاق التراث اليمني، سيكونون على موعد مع "ليالي عدن"، للاستمتاع بالفن والأغاني والمأكولات الشعبية اليمنية.

ولنجد من الفعاليات نصيب، حيث تستعرض "ليالي الدراعة" ثقافتها وفنها وطعامها على الطريقة الشعبية الأصيلة.

يُشار إلى أن موسم الرياض الذي انطلقت فعالياته الجمعة الماضية، ويستمر حتى منتصف كانون الأول (ديسمبر)، حقق نجاحا كبيرا في أيام قليلة.

من جهته كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة السعودية تركي آل الشيخ، أن موسم الرياض حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة في تاريخ المملكة، بأكثر من 400 مليون ريال، فيما حققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من 235 مليون ريال.

ومن فوائد موسم الرياض كما قال تركي آل الشيخ، أن نسبة الإشغال في الفنادق وصلت إلى 98%، وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية – الرياض إلى 40%، لافتًا إلى أن أكثر من 24 ألف وظيفة وأكثر من 22 ألف متطوع بمقابل مادي منذ انطلاق موسم الرياض