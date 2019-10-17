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خلال مواجهات في نابلس: إصابة 51 مواطنا بينهم 4 رضع

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 08:17 - 17 أكتوبر 2019
حادثة النبي هارون حادثة النبي هارون
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أصيب الليلة الماضية وفجر اليوم 51 مواطناً ، بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق بالغاز خلال مواجهات اندلعت ، مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة نابلس لحماية المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف في المدينة.

وذكر الهلال الأحمر أن الحصيلة النهائية للمواجهات في مدينة نابلس، هي ثلاث إصابات بالرصاص الحي نقلت إلى مستشفى رفيديا، وإصابة واحدة بالرصاص المطاطي نقلت إلى مستشفى رفيديا.

وأضاف الهلال إن 13 إصابة بالرصاص المطاطي جرى إسعافها ميدانياً، إضافة إلى 34 إصابة بالإختناق بالغاز بينهم ٤ أطفال رضع جرى إسعافهم ميدانياً.

 

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