الأوقاف تنفي وفاة أي معتمر فلسطيني في حادث الحافلة

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الخميس، وفاة أي معتمر فلسطيني في الحافلة التي وقع فيها الحادث على طريق المملكة العربية السعودية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب، أن الوزارة تواصلت مع شركات العمرة الفلسطينية ومع نقيبهم والإشارات أنه لا يوجد اي متوفى فلسطيني في الحافلة التي وقع فيها الحادث وفقا للمعلومات الواردة الأولية.

وكان 30 معتمرًا قد توفوا فيما أصيب خمسة آخرون بجروحٍ مختلفة، في حادث سير شنيع وقع على طريق في المملكة العربية السعودية.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بأن حادث مروع وقع نتيجة تصادم مركبة مع حافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة، على طريق الهجرة "الكيلو "170 الواصل بين المدينة المنورة، ومكة المكرمة“.

وأوضحت بأن النار اشتعلت في الحافلة عقب وقوع الحادث، أدى لـ30 شخصًا، وإصابة آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى.