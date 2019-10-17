حالة الطقس اليوم في فلسطين.. فرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية

أفاد موقع طقس فلسطين أن حالة الطقس اليوم الخميس في الأراضي الفلسطينية تكون صيفية معتدلة نهارًا ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون هناك فرصة ضعيفة ومحدودة لهطول زخات محلية في بعض المناطق.

وأوضح الموقع أن ساعات المساء والليل ستصبح الأجواء معتدلة نسبياً بوجه عام خصوصاً في الجبال مع فرصة واردة لزخات محلية متفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول في ساعات الليل الى شمالية شرقية مع طقس بارد نسبياً في القمم العالية. والله تعالى أعلم.

وغدًا الجمعة يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء خريفية معتدلة بوجه عام نهاراً في معظم المناطق بحيث تصل درجات الحرارة الى منتصف العشرينيات في الجبال والى نهايتها في بقية المناطق، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبياً بوجه عام ومائلة للبرودة في الجبال.

أما يوم السبت يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء خريفية معتدلة نهاراً في معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في كافة المناطق.

فيما لا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة يوم الأحد المقبل وتسود أجواء خريفية معتدلة نهاراً في معظم المناطق، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية.

درجات الحرارة المتوقعة عبر موقع طقس فلسطين اليوم الخميس في مختلف المناطق في فلسطين:

العاصمة الفلسطينية القدس (28)

صفد (27)

طبريا – (34)

الناصرة – (29)

حيفا – (29)

جنين – (30)

طوباس – (32)

طولكرم – (31)

نابلس – (28)

قلقيلية – (30)

سلفيت – (29)

اريحا – (37)

رام الله – (26)

يافا – (30)

بيت لحم – (27)

الخليل – (26)

بئر السبع – (35)

غزة – (31)

رفح – (32)