كلمات من رسالة الأسير طارق قعدان

أرسل الأسير طارق قعدان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رسالة لعائلته عب محاميه مساء اليوم الأربعاء، أكد فيها أنه بخير وقوي ومتماسك وصخرة صماء، وأنه لا يجري أي مفاوضات مع الاحتلال ولا فحوصات طبية، ومتوقف عن الحديث معهم لغاية المحكمة القادمة.

إليكم نص الرسالة:

"الاخت الحبيبة والغالية ونور العين وتوأم القلب وشريكه الروح وقسيمه الهم الاخت الغالية أم النور أسعد الله اوقاتك بكل الخير والحب والصبر ورباطه الجأش واليقين الكبير بالله تعالى.

لا تقلقي يا اختي ولا تنزعجي ولا تقنطي من روح الله ولا تيأسي ولا تملي, أنا بخير, أنا قوي, انا متماسك, انا جبار بإذن الله, انا صخره صماء, انا جبل اشم, انا بحر من صبر, انا تشهد لي الايام وتبرهن السنوات انني قلب قد من صوان .. لا استطيع التظاهر بالتعب وما زلت اعيش باستراتيجية لم يروني مهزوما, لم يروني على كرسي متحرك.

العيش في الرملة أفضل من أي مستشفى مدني مربط اليدين والرجلين من خلاف, انا لا اجري أي مفاوضات الان ولا اي حديث ولا اجري اي فحوص ومتوقف عن الحديث معهم وان شاء الله المحكمة القادمة سيكون الرد بإذن الله سبحانه وتعالى ولرما بقي ادران من ذنوب يريد الله ان يسقطها ويجليني منها, المهم ان لا تفقدوا الامل بالله واسلمي لأخيك.

محبكم الداعي لكم طارق قعدان – عزل نيتسان