صحيفة تكشف تعامل دولة عربية مع ضباط إسرائيليين لهذا الغرض!

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، بأن دولة عربية تعاقدت مع ضباط في الجيش "الإسرائيلي"، للعمل لصالح المخابرات والتجسس على المعارضين.

وأوضحت الصحيفة بأن دولة الامارات تعاقدت مع ضباط سابقين "إسرائيليين"، للعمل في شركة تعمل لصالح المخابرات الأولى، بهدف التصنت وملاحقة المعارضيين والنشطاء والصحفيين في مختلف الدول.

وأكدت بأن التعاقد المخابراتي، يَقضي بدفع الامارات رواتب عالية لضباط الإسرائيليين التي تصل لميلون دولار سنويًا.

ولفتت هآرتس، بأن الضباط الذين اكتسبوا خبرات التجسس في المجال التقني خلال عملهم في إحدى الشركات التجسسية "دارك ماتر" الاسرائيلية، سينقلون خبراتهم إلى دبي بهدف ملاحقة الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان الغربيين، مشيرًا بأن الشركة تُدير مكتبًا في قبرص، وآخر في سنغافورة.