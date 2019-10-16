التعليم تعيد معلماً لعمله بعد حادثة مدرسة حربي أبو الضبعات

أكدت وزارة التربية والتعليم التزامها بتوفير بيئة آمنة خالية من العنف في مدارسها ومؤسساتها، وأنها تتابع وبشكل حثيث مسألة العنف في المدارس، انطلاقاً من التزامها الكامل بمنع العنف بكافة أشكاله وأياً كانت أسبابه وأطرافه، انسجاماً مع القوانين ذات العلاقة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، "عندما تعرض بعض المعلمين لاعتداءات خلال الأيام الماضية؛ تواصلت الوزارة على الفور مع الجهات الأمنية والقانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبي هذه الاعتداءات، وأصدرت بيانات الرفض والاستنكار لهذه الحالات، وهي تُواصل متابعتها للموضوع حسب الأصول، حرصا على سلامة وأمن الأسرة التربوية".

وأضاف: "ومن ذات المنطلق، فإن الوزارة ترفض أي اعتداء أو استخدام للعنف بحق الطلبة أو أي من مكونات الأسرة التربوية"، موضحةً "أنه وفي ضوء المعطيات التي اكتنفت الحادث المؤسف الذي وقع في مدرسة حربي أبو الضبعات، فقد قامت الوزارة بوقف المعلم عن العمل كإجراء احترازي مؤقت إلى حين انتهاء اللجنة التي كلفت بالنظر في مختلف حيثيات الحادث من أعمالها، والخروج بتوصياتها".

وأوضح أن اللجنة عملت بشكل متواصل وفق الأصول، وأنهت أعمالها وتقدمت بتوصياتها التي تمت المصادقة عليها، وتقضي تلك التوصيات بعودة المعلم إلى العمل صباح غد مع اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بالخصوص حسب الأصول.