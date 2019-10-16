دعوية الجهاد تكرم حفظة كتاب الله شمال قطاع غزة

انطلقت مساء اليوم الأربعاء في إقليم شمال قطاع غزة أولى سلسلة الفعاليات واحتفالات التكريم للحاصلين على السند المتصل إلى رسول الله والتي تنظمها اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي، على شرف ذكرى الانطلاقة الجهادية واستشهاد الدكتور فتحي الشقاقي بالتعاون مع مسؤولي الأقاليم الخمسة في قطاع غزة.

وتشمل الاحتفالات التكريمية، الحاصلين على السند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحفاظ والحافظات الجدد لكتاب الله تعالى، والحفاظ والحافظات الذين ثبتوا خمسة أجزاء فما فوق بالضبط والإتقان في ملتقيات الحفاظ، وحفظة أجزاء جديدة من القرآن، وخريجي دورات أحكام التلاوة والتجويد ( تأهيلية وعليا وتأهيل سند)، والبالغ عددهم جميعاً 300 طالب وطالبة.





















