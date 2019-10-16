ترامب يتوعد أردوغان بعقوبات مدمرة

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفرض عقوبات وصفها بالمدمرة على أنقرة، في حال لم ينجح اللقاء الذي من المتوقع أن يجمع أردوغان بنائبه مايك بنس، في وقت لاحق.

ومن المقرر أن يغادر مايك بنس، في وقت لاحق اليوم الأربعاء إلى تركيا للقاء أردوغان، في محاولة للتفاوض حول وقف إطلاق النار في شمال سوريا، بعد أن بدأت أنقرة مهاجمة المقاتلين الأكراد والمدنيين في سوريا.

إلا أن أردوغان أعلن أنه لن يلتقي بنس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أثناء زيارتهما لأنقرة، مؤكداً في المقابل، أن زيارته للولايات المتحدة هي موضوع "سيتم تقييمه" في وقت لاحق.

وفي هذا الصدد، قال ترامب، خلال مؤتمر صحفي "العقوبات على تركيا ستكون مدمرة إذا لم ينجح اللقاء بين بنس وأردوغان".

ولم يكشف ترامب مزيدا من التفاصيل بشأن ما وصفه بـ العقوبات المدمرة.

وشدد رئيس الولايات المتحدة مرة أخرى على أنه سيتم إعادة كل الجنود الأميركيين إلى وطنهم، مضيفا "إذا كانت روسيا ستساعد في حماية الأكراد فهذا شيء جيد وليس سيئا".

يشار إلى أن تركيا شنت الأربعاء الماضي، هجوما واسعا على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، فيما قال الرئيس التركي أردوغان، إن الهدف من العملية هو تدمير "ممر الإرهاب" على الحدود الجنوبية لتركيا.