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البحرية المصرية والفرنسية تنفدان تدريبًا بحريًا في البحر المتوسط

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:21 - 16 أكتوبر 2019
البحرية المصرية والفرنسية تنفدان تدريبًا بحريًا البحرية المصرية والفرنسية تنفدان تدريبًا بحريًا
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ﻧﻔدت ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اليوم الأربعاء، ﺗدرﯾﺑﺎً ﺑﺣرﯾﺎً ﻋﺎﺑراً ﺑﻧطﺎق الأﺳطول اﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط، في إطار الدعم المشترك بين البلدين، في تبادل الخبرات وصقل المهارات العسكرية.
 وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، بان البحرية المصرية والبحرية الفرنسية أجريا تدريبًا، أﺛﻧﺎء زﯾﺎرة اﻟﻔرﻗﺎطﺔ ﻣﺗﻌددة المهام (AUVERGNE) ﻟﻣﯾﻧﺎء اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ﺑﺎﻹﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﻔرﻗﺎطﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ " ﺗﺣﯾﺎ مصر " وإحدى غواصات اﻟﻘوات اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ .

وأوضح المتحدث، بأن التدريب شمل ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ ﻋدد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺎرزة ﻣنها، : اﻟدﻓﺎع ﺿد اﻟتهدﯾدات ﻏﯾر اﻟﻧﻣطﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻠﻧﺷﺎت اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ وﺗﻣرﯾن ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻹﺑﺣﺎر بشكل سريع ودقيق.

وأشار إلى انه تم ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻣرﯾن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻐواﺻﺎت وﺗدرﯾﺑﺎت اﻟﻣواﺻﻼت ﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إلى ﺗﺑﺎدل هبوط الطائرات ﻋلى أﺳطﺢ السفن .


 

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