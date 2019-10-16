دحلان يؤكد على موقفه الداعم للانتخابات وفق الشراكة الوطنية

أكد رئيس التيار الإصلاحي في حركة فتح النائب محمد دحلان، على موقفه الثابت والجلي تجاه الحاجة الماسة والملحة لإجراء انتخابات، لتجديد كل الشرعيات في مختلف المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها الرئاسية والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، لمواجهة التحديدات المحدقة بالقضية الفلسطينية.

وقال دحلان، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، " إنّنا نعلن بشكلٍ واضحٍ ولأسباب وطنية وموضوعية بأن العمل الوطني بحاجة إلى مراجعة شاملة وتغييرات عميقة على أساس الشراكة الوطنية، تؤهل إعادة بناء المؤسسات الوطنية".

وأضاف، بأن حجم المخاطر المحدقة بقضيتنا العادلة، وأن الترويج لإعادة ترشيح الرئيس محمود عباس لانتخابات رئاسية جديدة هدفها تكريس الوضع الراهن، وتجذير حالة الخنوع والانصياع لمتطلبات المحتل.

وتابع:" أنه لن نقبل بتجريب المجرب بعد مسلسل الإخفاقات المتكررة في الأداء السياسي والوطني والإداري والمالي"، مشددًا على أنّ إعادة ترشيح الأخ عباس بهذا العمر والحالة الصحية لا تجعله مؤهلاً لأداء مهام رئاسية في السنوات القادمة.

ولفت دحلان إلى أن تياره حدد مراراً من المشاركة في الانتخابات، في حال حظيت بإجماع وطني.

وكما، أكد أن أولوية تياره في المشاركة في الانتخابات ضمن قائمة فتحاوية واحدة، لا إقصاء فيها ولا تهميش، وإنما تكرس من خلالها الشراكة السياسية على قاعدة فلسطين أولاً والانفتاح على الكل الوطني.