أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر لها أن تقام يوم السبت المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة المصري عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، بيانًا مقتضبًا، أعلن خلاله أن التأجيل لأسباب أمنية.

ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة موعد آخر للمواجهة في وقت لاحق، وفقًا لما ذكره في بيانه.

وقال اتحاد الكرة في بيانه: "قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك والتي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن".

الجدير بالذكر أن القمة المصرية كان من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل في استاد القاهرة الدولي، بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز.