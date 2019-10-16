أهالي الاسرى الاردنيين ينظمون وقفة احتجاجة لاعتقال ابناءهم داخل سجون الاحتلال

نَظّم اليوم الأربعاء، العشرات من المواطنين وذوي أسرى أردنيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، وقفة احتجاجية أمام مقرّ الصليب الأحمر غربي العاصمة عَمان، على استمرار الأخير في اعتقال ابناءهم.

ورفع المشاركون في الاعتصام صورًا ولافتاتٍ تطالب بها الاحتلال بالأفراج عن الأسرى الأردنيين، وتستهجن الصمت العربي على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال.

وأوضح المعتصمون بأن الاحتلال ينتهج سياسة عنصرية اتجاه الاسرى دون مراعاة ظروفهم الإنسانية، متجاوزًا القوانين والمواثيق الدولية كافة، التي نصت على حماية الاسرى.

وتواصل الاسيرة اضراب هبة اللبدي عن الطعام للأسبوع الرابع على التوالي، لرفضها الاعتقال الإداري بحقها، أدى إلى تدهور أوضاعها الصحية، فيما يُعاني مرعي من مرض السرطان وظروف اعتقال سيئة للغاية أدت إلى اصابته بمرض أفقده شعره.







