رسالة مؤثرة من الطفلة حلا بعد فقدان والدها تشعل انتفاضة على مواقع التواصل!

أثارت رسالة كتبتها الطفلة حلا الغامدي إلى والدها المعتقل في سجون المملكة العربية السعودية بسبب الديون المتراكمة عليه مشاعر وغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا هشتاغات سريعة للمطالبة بالتبرع من أجل انقاذ الطفلة حلا وإعادة والدها إلى البيت.

الطفلة حلا التي لا يتجاوز عمرها الـ10 سنين كتبت في رسالتها إلى والدها: "بابا حبيبي، بابا أنا أحبك .. متى ترجع البيت يا بابا الله يخليك ارجع البيت، كل يوم أنام وأصحى وانت ماجيت ليش؟، بابا .. وحشتني أنا وحمودي وماما نبغاك ترجع البيت، بابا الله يخليك يا رب، أنا.. أحب بابا يا رب خلي بابا يرجع بسرعة، ماراح أنام ولا العب ولا أكل إذا ما ارجعت البيت .. حلا الغامدي أحبك يا بابا".

هذه الرسالة المؤثرة دفعت نشطاء مواقع التواصل إلى اثارة النخوة بين أبناء الشعب السعودي بهدف تدشين حملة تبرع للإفراج عن والدها المعتقل بسبب الديون المستحقة عليه والتي تبلغ (797.048 ريال سعودي) وهي متراكمة عليه منذ عدة أشهر.

سرعا ما أنشأت صفحة على تويتر بعنوان "دعم مبادرة الطفلة حلا" بهدف جمع التبرعات وسداد ديون والدها المعتقل والهدف منها هو أن يعود والدها إلى البيت كي تنام بجانبه كما كتبت في رسالتها المؤثرة.

بعض نشطاء مواقع التواصل أثاروا النعرة العائلية والقبلية حيث طالبوا قبيلة الغامدي بإنقاذ طفلتهم حلا وسداد ديون والدها المعتقل، حيث غرد أحد النشطاء بالقول: "غامد وزهران وعتيبه وقحطان عنيزه ويام ومطير وحرب وشهران وباقي القبائل ولايهونون، حلا تنخاكم يالمحزم المليان".

وعلق المغرد سمير بالقول: مو شرط غامد فقط الي تفزع الي فيه خير يفزع لهم .. كم سددتو ديون ناس ماتعرفون قبايلها في رمضان .. بعضهم وصل دينه الى ٢ مليون وطلعتوه من السجن ولا سألتو عن قبيلته"

وكتب نشاط أخر: "الامل فيكم بعد الله لا تتركون حلا تكفون يا رجال الهيلا تكفوون يا صقور غامد وذيابها ما خاب من تقوى فيكم وما خاب من فيكم تعزو يا أهل الطيب يا وافين الشبر الله يفرج عن ابوها ويسدد الله دينهم #حلا_مالها_غيركم_بعد_الله".

وعلق أخر" #حلا_مالها_غيركم_بعد_الله "عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله" ،وذكر من هؤلاء السبعة : "رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه "

وناشد أخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "إلى كل انسان إلى اصحاب القلوب الرحيمة الى كل انسان له اطفال حاله انسانيه طفله تفقد أباها بسبب الديون نناشد كل مسئول كل مسلم يساعدنا بالتبرع وبنشر رسالتها كلامك يا صغيرتي مؤلم اوجعنا والاب ينهار حزنا على ابنته!!.















