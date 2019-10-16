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مركز "حياة" في غزة: يشارك بمؤتمر العمل الإنساني العالمي بتركيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:56 - 16 أكتوبر 2019
مؤتمر العمل النسائي العالمي في مدينة اسطنبول مؤتمر العمل النسائي العالمي في مدينة اسطنبول
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شارك مركز" حياة" برئاسة د. صالح عليوة، ممثلًا عن قطاع غزة في مؤتمر العمل الإنساني العالمي  لتعزيز الجهوزية على الطوارئ.

ويقام مؤتمر العمل النسائي العالمي في مدينة اسطنبول بتركيا، حيث شاركت أكثر من 65 دولة، و360 مؤسسة من جميع دول العالم.

وعقد المؤتمر على مدار يومين 15 -16 أكتوبر 2019، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة الإنسانية وتحقيق تبادل فعال للردود والاستجابات الإنسانية على القضايا المشتركة التي تؤثر على القطاعات المختلفة.

وعبر مدير مركز حياة د. باسم نعيم عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المنصة الدولية للتعريف بالأوضاع الإنسانية الصعبة وحالة الطوارئ التي يعيشها القطاع بشكل مستمر، وتقديم تجربة مركز "حياة" الثرية للمختصين في الطوارئ حول العالم على الرغم من حداثة سنه، بالإضافة لتعريف المجتمع الدولي بدور مركز "حياة" في تعزيز جهوزية المجتمع الفلسطيني للطوارئ.

كما أكد د. نعيم أن المؤتمر كان فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب لآخرين في مناطق معروفة بعدم الاستقرار لأسباب انسانية أو طبيعية.

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