هروب الاميرة هيا من وزجها محمد بن راشد هل يضرب العلاقات بين الاردن والامارات؟

أكد الاستاذ الجامعي أندرياس كريغ في بريطانيا، أن قضية هروب الاميرة هيا بنت الحسين من بيت زوجها محمد بن راشد حاكم دبي هي قضية عائلية ملكية بين آل مكتوم في الامارات والهاشميين في الاردن.

وأوضح كريغ وفقًا لقناة Republic TV البريطانية، أن قضية الامير هيا وزوجها محمد بن راشد قضية تخص العائلات الحاكمة في دبي والأردن على حد وصفه، متوقعًا بان القضية ستؤثر على العلاقات الدولية بين البلدين بشكل محدود.

من جهته استبعد الباحث في معهد الخليج العربي بواشنطن حسين إيبش، حدوث أي مشكلة دبلوماسية أو سياسية حقيقية بين المملكة الأردنية ودولة الإمارات العربية المتحدة جراء المعركة القضائية بين محمد بن راشد زوجته الاميرة هيا بنت الحسين.

وأشارت القناة البريطانية، إلى ان الملك الأردني عبد الله الثاني زار العاصمة الاماراتية أبو ظبي قبل أربعة أيام من جلسة المحكمة العليا في لندن، حيث أكد على قوة العلاقة مع الامارات.

وتخوض الاميرة هيا بنت الحسين معركة قضائية كبيرة ضد زوجها محمد بن راشد حاكم دبي بهدف الحصول على الطلاق وتوفير الحماية لأطفالها وذلك بعد رفع قضية إلى محكمة الاسرة في لندن.

والاميرة هيا هي الأخت غير الشقيقة للملك الأردني عبد الله الثاني، وأحد أعضاء الأسرة الهاشمية الحاكمة في الأردن، وقد حصلت على صفة دبلوماسية قبل أشهر عدة مما وفر لها حماية إضافية في المعركة القضائية.

يذكر أن محمد بن راشد آل مكتوم والاميرة هيا تزوجا في عام 2004، والأميرة هيا هي الزوجة السادسة للشيخ محمد، ولديهم ابنة واحدة تبلغ من العمر 11 سنة اسمها جليلة بنت محمد بن راشد، وابن في السابعة من العمر.