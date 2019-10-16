هذا ما قاله عباس للملك سلمان بن عبد العزيز بشأن الارهاب

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن قيادة السلطة تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في التصدي والوقوف في وجه الإرهاب الذي تتعرض له المملكة.

وأعرب عباس عن شكره وتقديره لمواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني على كافة المستويات منذ عهد الملك المؤسس المرحوم عبد العزيز آل سعود حتى اليوم.

جاء ذلك خلال اجتمع رئيس السلطة محمود عباس في العاصمة السعودية الرياض، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأربعاء.

من جانبه، جدد خادم الحرمين الشريفين، مواقف المملكة الداعمة للشعب الفلسطيني وقيادته، وتقديمها كل سبل الدعم لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس المحتلة، وفق الأسس المعترف بها دوليا، ومبادرة السلام العربية.