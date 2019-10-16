الفصائل تدعو لإنقاذ حياة الاسير طارق قعدان

دعت الفصائل الفلسطينية اليوم الأربعاء كافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وخاصة الصليب الأمر والمؤسسات الحقوقية للتدخل لإنقاذ حياة الأسير طارق قعدان من بلدة عرابة جنوب غرب جنين المضرب عن الطعام لليوم 78 على التوالي داخل سجون الاحتلال.

وسلمت فصائل العمل الوطني مذكرة إلى مدير الصليب الأحمر ديما محاجنة خلال وقفة تضامنية أمام الصليب الأحمر مع الأسير قعدان، حملوا خلالها سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة على حياته.

وأكد منسق اللجنة الشعبية لإطلاق سراح الأسرى راغب أبو دياك، العمل الجاد من أجل وقف سياسة الاعتقال الإداري، ومطالبا الصليب العمل بزيارة الأسير قعدان.