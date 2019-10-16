اشتية يدعو الجامعات لمواءمة سوق العمل وإعادة صياغة المنهاج الفلسطيني

دعا رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، إلى إعادة النظر في برامجها الأكاديمية لتكون قادرة على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل والواقع الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد اشتية، أن أحد الأهداف الرئيسية لحكومته هو إنجاز نموذج فلسطيني متميز لمنظومة متطورة وفعالة للتعليم والتدريب المهني والتقني في فلسطين، مشيرًا إلى تشكيل لجنة وطنية لمراجعة العملية التعليمية وكيفية ربطها بسوق العمل، آملاً أن تكون مخرجات اللجنة في القريب العاجل.

جاءت تصريحات اشتية خلال افتتاح اليوم التعريفي لبعثة التعاون الفلسطيني الأوروبي للتعليم العالي "ايراسموس بلس"، في رام الله اليوم الأربعاء بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقال اشتية: "الحكومة أطلقت برنامجا للتدريب المهني، يشمل مستويات مختلفة، بدءا من المدارس وانتهاء بإنشاء جامعة للتدريب التقني والمهني، مرورا بإنشاء منظومة مراكز للتدريب، وربط ترخيص الجامعات بإنشائها كليات للعلوم التطبيقية والتدريب المهني".

وأوضح أنه يجري الترتيب لوضع حجر الأساس لجامعة التدريب التقني والمهني، بالشراكة مع جامعة تكساس في الولايات المتحدة الأميركية.

وأشار اشتية إلى أن عملية فصل وزارة التربية والتعليم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جاء استجابة لتوصيات من رؤساء الجامعات، وبهدف النهوض بالعملية التعليمية لتصبح ذات بعد تطبيقي، وأن يتم الانتقال من التعليم إلى التعلم.

وأضاف: "يجب إعادة صياغة المنهاج الفلسطيني حيث لا يعقل ان يبقى مبنيا على الحفظ، بل يجب علينا نقله ليصبح من التعليم الى التعلم والتطبيق والتحليل".

وطالب اشتية، الجامعات إلى إعادة النظر في برامج التعليم الموازي، قائلاً: إن التعليم الموازي يضرب نوعية وجودة التعليم، ويجب علينا المحافظة على نوعية التعليم الذي يعد استراتيجية بقاء لشعبنا.

كما طالب القطاع الخاص بتخصيص جزء من موازنته السنوية لدعم البحث العلمي، مؤكداً ضرورة الاعتماد على ذاتنا وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.