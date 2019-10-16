لبنان يحتج.. اسرائيل تشرع ببناء جدار اسمنتي يتجاوز الخط الازرق

كشف مصدر عسكري لبناني أن ورشة إسرائيلية تقوم بتنفيذ أشغال ببناء جدار اسمنتي تجاوزت الخط الأزرق الحدودي لعدة أمتار في خرق واضح لحرمة الأراضي اللبنانية.

وقد احتج الجيش اللبناني اليوم الأربعاء، لدى قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" على تركيز الجيش الإسرائيلي جداراً اسمنتياً في نقطة متنازع عليها بجنوب لبنان.

وكان وفدًا مشتركاً من ضباط اليونيفيل وفريق طوبوغرافي من الجيش اللبناني توجه إلى منطقة الأشغال بهدف تحديد النقاط المتنازع عليها، وأوضح المصدر أن قيادة القوات الدولية تجري اتصالات مكثفة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في محاولة للوصول إلى تفاهم مشترك والحفاظ على الهدوء السائد على طرفي الحدود.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر أمنية لبنانية وشهود عيان أن ورشة فنية إسرائيلية ضمت عدة حفارات ورافعات أنجزت تركيز 24 بلوكاً اسمنتياً بارتفاع تسعة أمتار في منطقة الوزاني بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان.