هذا ما يخشاه نتنياهو في المرحلة القادمة فهل يسجن؟

ذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود يماطل في إعادة التفويض والتكليف إلى الرئيس الإسرائيلي خشية من تحالف الاحزاب الأخرى ضده مع حزب ازرق أبيض وخاصة ليبرمان وحزب يهودوت هتوراة.

وأوضحت أن نتنياهو يجرب اليوم الأربعاء محادثات مع الأحزاب السياسية خشية من خسارته لمنصبه رئيسا للحكومة قبل وصوله الى انتخابات جديدة محتمل اجراؤها نظرا لفشل المفاوضات لتشكيل حكومة، وتنتهي الخميس المقبل المدة التي منحها رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوبين ريفلين الى نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة.

ويسعى نتنياهو للوصول إلى انتخابات ثالثة وهو يحتفظ بمنصب رئيس الحكومة خشية ايضا من تحالفات ضيقة برئاسة غانتس حتى لو تم حجب الثقة عن الحكومة الضيقة.

وأشارت إلى أن خشية نتنياهو من المخطط الذي يتمثل في أن زعيم تحالف ابيض وازرق بني غانتس وافيغدور ليبرمان قد يشكلا حكومة اقلية (تضم ازرق ابيض والعمل – غيشر" و"المعسكر الديمقراطي"، سيتم تقديم اقتراح نزع ثقة عنها وعندها سيؤيد ليبرمان هذا الاقتراح ويتم التوجه إلى انتخابات ثالثة.

وتحدث نتنياهو إلى أصدقائه في الليكود وعبر عن قلقه من أنه عندما يتم تمرير كتاب التكليف إلى بيني غانتس، سيكسب 57 عضوًا من أعضاء الكنيست، بما في ذلك الدعم الخارجي من أعضاء الكنيست العرب، وفي هذه الحالة، سوف يحصل غانتس على لقب رئيس الوزراء، ولكن بما أنه لا يتمتع بالأغلبية، فلن يتمكن من شغل منصب رئيس الوزراء لفترة طويلة.

وفي أول تصويت بسحب الثقة، سوف يصوت ليبرمان مع المعارضة ويسقط الحكومة بهذه الطريقة، سيتم إجراء المزيد من الانتخابات - لكن هذه المرة لن يصلها نتنياهو كرئيس للحكومة.