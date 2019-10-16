نتائج التاسع 2019 الدورة التكميلية

يتم الإعلان عن نتائج الدورة التاسعة في سوريا 2019 ونتائج الدورة التدريبية التكميلية الشرعية خلال الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية السورية على شبكة الإنترنت لجميع طلاب الدورة التكميلية في جميع المحافظات السورية.

بعد الانتهاء من طلبة الصف التاسع الابتدائي والشريعة، يتم الانتهاء من امتحانات الشهادة الأساسية التاسعة، وينتظر طلبة نهاية المرحلة الأساسية والإعدادية من الشريعة نتائج امتحانات الجولة الثانية من الدورة "الاستثنائية"، لتحديد نتائج الاختبارات من قبل وزارة التعليم السورية تحت رقم الاشتراك واللقب والاسم الثلاثي.

نتائج الدورة الأساسية التاسعة تعلن الدورة الثانية عن وزارة التعليم السورية، بالإضافة إلى عدد من المواقع المتخصصة الأخرى مثل موقع العلوم للجميع وموقع المدمن السوري، وسورية التعليمية.

أكملت وزارة التعليم السورية جميع الاستعدادات للإعلان عن نتائج الامتحانات الأساسية للعام التاسع 2019 في سوريا للدورة الثانية "العلاجية".

أكدت الوزارة أنه سيتم متابعة النتائج من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم السورية في غضون ساعات قليلة ، وسيتم رفع النتائج لجميع الطلاب والطالبات الذين يتقدمون لدورة 2019 السابقة المطلوبة والذين التحقوا بجميع المحافظات السورية.

يشار إلى أن وزارة التربية السورية أكملت خلال الشهر الماضي تقديم امتحانات الدورة الثانية الأساسية التاسعة في سوريا، وأعلنت نتائج الشهادة الثانوية للدورة الثانية والاعتراضات.

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