نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 15/10/2019

أصدرت مؤسسة اليانصيب الدولي في سوريا، نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي ليوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر - تشرين الأول 2019، والخاصة بإصدار الدوري السادس والثلاثون رقم 39.

كما أعلن الموقع الرسمي لمعرض دمشق الدولي، بالإعلان عن الأرقام اليانصيب الرابحة في سحب اليوم 2019-10-15 وقامت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، بإتاحة خدمة الاعلان عن نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي عبر SMS الأرقام الرابحة.

نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 الجمهورية العربية السورية بعد أن ظهرت النتائج حسب ما تم الإعلان عنه في مساء الثلاثاء فقد تساءل جميع من يمتلك بطاقة يانصيب معرض دمشق الدولي 2019-10-16 عن الرابط الذي بالاستطاعة من خلاله البحث حسب رقم البطاقة عن كل البطاقات الفائزة حسب الجوائز التي تم الاعلان عنها بناءً على أرقام تلك البطاقات.

و سنضع الرابط وهو رابط نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 مع العلم بأن الرابط خاص بموقع اللوتري السوري بحيث بالإمكان إدراج رقم البطاقة وبالإمكان البحث عن الجائزة التي يحملها الرقم هذا في حالة كان الرقم من ضمن الأرقام الفائزة كذلك هناك عدة جوائز الترضية والتي تم منحها لعدد هائل من الارقام التي تم دخولها للسحب هذا بخلاف جوائز لمجموعة كبيرة للأرقام التي تنتهي بمجموعة أرقام وقع عليها اختيار في السحب كل هذا ستجدونه على رابط نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 والتي أصبحت متاحة الآن خلال الرابط التالي، اضغط هنا.