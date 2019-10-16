تفاصيل وفاة الفنان كاظم الساهر خارج العراق

فوجئت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر وفاة الفنان العراقي كاظم الساهر يوم الثلاثاء نتيجة لحادث مروري في دولة أوروبية.

تم توزيع خبر الوفاة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صفحة عن أخبار المشاهير العرب، ونشرت أخبارًا عن تعرض الفنان العراقي لحادث مروري، ونقله إلى المستشفى بالقرب من مكان العلاج عقب إصابته جراء حادث مروري.

قوبلت الأخبار التي تم نشرها، بتفاعل كبير من قبل آلاف المتابعين من جمهور ومحبي الفنان في كل مكان في العالم العربي، وتم مشاركة الأخبار من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحة الأخبار.

شكك الكثير منهم في صحة الأخبار وتفاصيل صحة الفنان، وحاول البعض التواصل مع أسرته وأصدقائه المقربين ، للتحقق من صحته.

نفت مصادر مقربة من الفنان العراقي الخبر، وأكدت أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأن الفنان لا يزال حياً ويستمر في جدولة أعماله وحفلاته الموسيقية في مختلف البلدان، فيما لم يصدر أي تعليق بعد عن الفنان أو عائلته أو أي مصدر رسمي ينكر الخبر أو يؤكده.

يعتبر كاظم الساهر من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي. إنه مواطن عراقي ويتمتع بجمهور كبير في العديد من البلدان حول العالم.