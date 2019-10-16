تاريخ اجازة المولد النبوي 1441 - 2019

عيد المولد النبي هو اليوم الذي يحتفل فيه المسلمون في كافة أرجاء العالم بذكرى ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يوافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل، حيث تقام العديد من الفعاليّات في هذا اليوم من خلال إقامة المجالس التي يُنشد فيها قصائد لمدح النبي العظيم، كما يتخلل هذه الفعاليات الدروس التي تذكر صفات النبي الحسنة الطاهرة.

هناك العديد من دول العالم الإسلامي التي تعتبر يوم عيد المولد النبوي الشريف يوم عطلة رسميّة، ومن الأمثلة على هذه الدول: تونس، والأردن، والإمارات، وفلسطين، وعُمان، ومصر، وسوريا، وليبيا، وقد احتفل المسلمون على مرّ العصور بهذا اليوم المبارك وذلك في عهد الدولة الأيوبيّة والفاطميّة وكذلك العثمانيّة. وفي هذا المقال سنتحدث عن عيد المولد النبوي الشريف.

امتازت بعض الدول الإسلامية باهتمامها الكبير بهذه المناسبة الشريفة، حيث يتم الإعداد لها قبل يوم العيد بعدة أيّام، فتُزيّن الجوامع والمنابر العلميّة خصيصاً لهذا الغرض بالإضافة إلى الشوارع والدور، وتقام المحافل الشعريّة المليئة بالمدائح النبويّة والقصائد المحمدية، كما ويُقرأ القرآن الكريم على مسامع الجموع، ويتخلل هذا اليوم العديد من مظاهر الفرحة، حيث توزع الحلوى ويقدّم الطعام للناس وتوزّع العيديّة على الأطفال، ويقوم الناس بمزاورة بعضهم البعض لنشر جو من المحبة، والسرور، والفرحة، والبهجة بين بعضهم البعض.

ومن المتوقع أن تصادف يوم السبت 9 نوفمبر 2019 تاريخ المولد النبوي، والتي يتم منح جميع الموظفين في فلسطين ومصر اجازة رسمية مدفوعة الأجر.