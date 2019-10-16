مباحث الوسطى تقبض على شبكة تزوير أوراق رسمية و"روشتات"

ضبط مباحث الوسطى متهمين بعمليات تزوير حيث يقومون بتزوير هويات شخصية لانتحال أسماء وشخصيات وهمية بهدف استخدامها بعمليات نصب واحتيال.

وذكر النقيب أسامة الحاج مسؤول قسم مباحث المعسكرات بناء على معلومات خاصة وردت للمباحث العامة تفيد بقيام المدعو "م. ن" والمدعو "خ. ص" بتزوير أوراق رسمية عبارة عن هويات للمواطنين وروشتات طبية وذلك لصرف أدوية ممنوعة.

وبين النقيب الحاج أنه بعد البحث والتحري تم الاستدلال على مكان المتهمين بعمليات التزوير وضبطهم بالإضافة لضبط بطاقات هوية عبارة عن " 47 " بطاقة بالإضافة لروشتات طبية مزورة وتم ضبط أجهزة لاب توب وسكانر يستخدمونها لعمليات التزوير.

وأوضح الحاج أنه من خلال التحقيق اعترف المتهمين بواقعة التزوير حيث كانوا يحصلون على مبلغ ٥٠ شيكل مقابل تزوير كل روشتة ومبلغ 25 شيكل مقابل تزوير كل بطاقة هوية.

وأشار النقيب الحاج إلى إحالة المتهمين والمضبوطات لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.