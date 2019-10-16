أقوى عروض كارفور ماركت من 8 أكتوبر حتى 21 أكتوبر 2019

أحدث عروض كارفور ماركت في جميع الفروع بمحافظات مصر اليوم، يقدم كارفور ماركت عروضها من اليوم وساري العرض حتى 20 أكتوبر 2019 وحتى نفاذ الكمية، كما توجد الكثير من العروض الهائلة على كافة المنتجات والسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، ويوجد أحدث العروض على الصلصة، والزيت، والجبن، الشاي، والأرز وسوف نعرض كافة العروض بالتفصيل.

وتقدم سلسلة كارفور من خلالها تخفيضات على أسعار الشاشات والأجهزة الكهربائية، كما تقدم خصومات وعروض مختلفة على مختلف أنواع الأجهزة التكنولوجية والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والخضروات والفواكه والأجبان.

أقوى عروض كارفور ماركت في جميع فروع مصر

عرض كارفور ماركت على صلصة وزن 300 جرام بسعر 4.75 جنيه بدلا من 7.45 جنيه.

عرض كارفور ماركت على الضحى أرز مصري وزن خمسة كيلو جرام بسعر 59.95 جنيه بدلا من 84.45 جنيه.

· عرض كارفور ماركت على زيت سمارت وزن 750 جرام بسعر 10.95 جنيه بدلا من 14.25 جنيه.









