عشرات المستوطنين يقتحمون نبع الحنية ويؤدون طقوس تلمودية

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، منطقة نبع الحنية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وقال الناشط الشبابي في الولجة إبراهيم عوض الله، ان عشرات المستوطنين اقتحموا نبع الحنية جنوب القرية، وأدوا طقوسا تلمودية، في الوقت الذي تمنع قوات الاحتلال أصحاب الأرض من الدخول اليها واستصلاحها.

وأضاف عوض الله، ان بلدية الاحتلال في القدس استولت قبل سنوات عدة على كافة الأراضي في تلك المنطقة، والتي يكثر فيها منازل قديمة، ومنعت أصحابها من الوصول اليها، بعد احاطتها بأسلاك شائكة واغلاقها بواسطة بوابة، إضافة الى تسيير دوريات لقوات الاحتلال ونصب كاميرات مراقبة في محيطها.

وتنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السيطرة على "عين الحنية" الواقعة في قرية الولجة جنوبي القدس المحتلة، غربي مدينة بيت لحم، والأراضي المجاورة لها وتحويلها إلى "حديقة وطنية" للاحتلال ما يحرم الفلسطينيين من الوصول إليها، والتمتع بالطبيعة الخلابة.

يشار إلى أن "عين الحنية"، من العيون المهمة جنوب القدس، وهي جزء من المشهد الطبيعي في "وادي النسور"، وهو الاسم الذي يطلق على تلك المقاطع من "وادي الصرار" التي تمر في المنطقة، بينما يسميه الإسرائيليون "وادي الزهور".

ومن المعروف تاريخيا، أن عين الحنية تتدفق من باطن مغارة صخرية مرتبطة بمجموعة من القنوات المدفونة تحت الأرض، تصل عبر عدد من الشلالات الصغيرة إلى بركة تتوزع منها قنوات مياه أخرى.