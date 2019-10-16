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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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نجاح 4 عمليات "زراعة كلى" بغزة .. و6 حالات أخرى في الانتظار بداية نوفمبر

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:08 - 16 أكتوبر 2019
غرفة عمليات مستشفى الشفاء غرفة عمليات مستشفى الشفاء
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أكد  د. عبد الله القيشاوي مسئول قسم الكلى بمجمع الشفاء، في تصريحات صحفية، إن الوفد الطبي الأردني أجرى خلال اليومين الماضيين 4 عمليات من أصل 6 موجودة في القسم، مبينا أن النتائج الأولية أشارت إلى نجاح تلك العمليات.

وأعرب القيشاوى عن أمله في أن تتوج الطواقم الطبية نجاحاً خلال الفترة المقبلة بإنشاء المركز المتخصص لزراعة الكلى ونقل الخبرات والذي سيساهم بشكل كبير في رفع وتخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي.

ونوّه إلى أن "وفد بريطاني أخر متخصص في زراعة الكلى سيزور قطاع غزة مطلع نوفمبر المقبل لإجراء عمليات زراعي كلى لـ 6 حالات جديدة".

 

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