الخميس تنتهي مدة نتنياهو لتشكيل الحكومة

تنتهي يوم الخميس المقبل المدة التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الكنيست الـ 22، وفق ما نشرت الصحف الإسرائيلية (هآرتس، واسرائيل اليوم، ومعاريف) اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحف إلى أن نتنياهو يماطل في إعادة التفويض والتكليف الى الرئيس خشية من تحالف ليبرمان مع كحول لافان (الازرق والابيض)، او خشية من أحد احزاب الحريديم وخاصة يهودوت هتوراة الخروج من كتلة اليمين والتحالف مع الازرق والابيض، وبالتالي لا يصل نتنياهو الى الانتخابات الثالثة، وهو يحتفظ بمنصب رئيس الحكومة خشية ايضا من تحالفات ضيقة برئاسة غانتس حتى لو تم حجب الثقة عن الحكومة الضيقة.

وألغى نتنياهو زيارته الى اليابان لتنصيب الامبراطور الجديد بسبب الازمة السياسية التي تعيشها اسرائيل.

يذكر أن كتلة اليمين التي يتمسك بها نتنياهو تمثل 55 عضو كنيست، بينما الازرق والابيض تمثل 44 عضو كنيست وبدعم من الاحزاب العربية تصل قوة الازرق والابيض الى 57 عضو كنيست، وفي كل الأحوال لن يتم تشكيل حكومة ضيقة او اقلية إلّا من قبل نتنياهو او غانتس .