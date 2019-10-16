معاريف: الأردن يوافق على تمديد استئجار الاحتلال أراضي الباقورة والغمر

ذكرت مصادر عبرية اليوم الأربعاء، أن الملك الأردني عبد الله الثاني، وافق على تمديد استئجار أراضي الباقورة والغمر.

وأوضحت صحيفة معايف العبرية، أن الملك الأردني وافق على مطالب الاحتلال بتمديد استئجار أراضي الباقورة والغمر.

وكانت "إسرائيل" قد طلبت في وقت سابق من الأردن التشاور حول أراضي الباقورة والغمر، حسب ما نقلت قناة "رؤيا" الاردنية عن مصادر رسمية.

ولم تكشف المصادر، عن أي تفاصيل إضافية حول الطلب الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد صدور القرار الأردني الذي أعلنه الملك عبد الله الثاني، بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية التسوية .

وبحسب ملاحق اتفاقية التسوية الموقعة في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994، تم إعطاء حق التصرف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 عاما، على أن يتجدد ذلك تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية برغبتها استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة.

والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال) تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي ستة آلاف دونم. أما الغمر فمنطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب) وتبلغ مساحتها حوالي أربعة كيلومترات مربعة.